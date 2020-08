Menino de 11 anos morto por dois ursos em zoo na Rússia

Um menino de 11 anos foi atacado até à morte por dois ursos pardos num zoo em Dagomys, perto de Sochi, na Rússia.

O rapaz, que de acordo com o New York Post se chamava Nikita, entrou numa zona destrancada que tinha uma gaiola separada para os dois animais.

"Ele abriu a porta e entrou, para tirar uma fotografia", afirmou uma testemunha, que diz ter visto o menino russo a provocar os animais: "Ele bateu nas patas dos ursos para mostrar como era divertido", disse.

Os animais terão arrastado o rapaz para um buraco que tinha sido cavado por baixo da gaiola e puxaram-no a partir daí.

"Eles estavam a atirá-lo como se fosse uma bola", afirmou a referida testemunha.

O rapaz estava acompanhado por duas raparigas, que ainda gritaram por ajuda. O primeiro a chegar foi um funcionário do zoo, que disparou sobre os dois animais, que acabaram por morrer. Mas já não havia nada a fazer e o óbito do menino foi declarado no local, escreve o The Daily Mail.