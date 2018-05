Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de 11 anos preso violar criança de sete

Vítima desapareceu da vista dos pais quando estava a brincar na rua.

10:54

Um rapaz de 11 anos foi detido por ter, alegadamente, violado outra criança com 7 anos.



As autoridades prenderam o alegado agressor após a vítima, um menino, ter contado aos pais que tinha sido atacada em Wool, uma vila em Dorset, a sudoeste de Inglaterra.



A notícia é avançada pelo jornal britânico Mirror e afirma que a mãe da vítima disse que o filho desapareceu do seu campo de visão enquanto brincava na rua, ao final da tarde de segunda-feira.



Quando voltou a ver o filho estranhou pois as roupas estavam desalinhadas e o menino parecia deprimido.



Após um interrogatório feito pelos pais preocupados, a vítima disse que tinha sido violada. A mãe afirma que a criança passou de "alegre" como costumava estar, a traumatizada, sossegada e retraída.



As autoridades locais estão a investigar o caso. "Foi relatado que o incidente ocorreu na segunda-feira, 14 de maio, na rua. A vítima, um menino de sete anos de idade, está a ser apoiada por oficiais especialmente treinados", anunciou a polícia de Dorset.



O alegado agressor foi libertado sob investigação para permitir que as autoridades estabeleçam todas as circunstâncias do incidente.