Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de 11 anos rouba carro à mãe e gera perseguição policial nos EUA

Criança acabou por ser capturada pela polícia quando se despistou contra um camião.

14:49

Um menino de 11 anos roubou as chaves do carro da mãe porque ela não o deixava jogar consola, conduziu-o e originou uma perseguição a alta velocidade em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos.



Segundo o site de notícias local Cleveland, o rapaz já havia feito o mesmo no ano passado, quando tinha dez anos, quando ficou na escola à espera que alguém o fosse buscar, dizendo que estava aborrecido.



Desta vez, o pai seguiu o veículo até este ser encontrado pela polícia. De acordo com o mesmo site, o rapaz atingiu os 144 km/h e chegou a circular no lado errado da faixa de rodagem.



O menino acabou por ser capturado pela polícia quando se despistou contra um camião.



O rapaz não é identificado por razões legais, mas vai ser julgado num tribunal de menores.