Menino de 11 anos termina curso universitário

William Maillis, um jovem norte-americano, terminou o curso universitário aos 11 anos. O menino sempre foi bastante avançado para a sua idade, tendo começado a falar corretamente aos sete meses.

Entrou terminou o ensino básico com apenas 9 anos e, daí até ter um curso superior, passaram apenas dois anos. Agora, tem uma nova meta: terminar o doutoramento até aos 18 anos.

"Quero ser astrofísico e ser capaz de provar ao Mundo que Deus existe, através da ciência", revelou à Bay News 9.

A diretora do St. Petersburg College, onde William se licenciou, afirma que o menino revelou desde cedo o seu "brilhantismo". Tonjua Williams revelou ao mesmo canal que ficou "totalmente fascinada" com o jovem e com todo o trabalho que ele desenvolveu em tão pouco tempo.

William Maillis was the youngest St. Petersburg College graduate to walk across the stage today. At 11 years old, he now has an associate’s degree & is attending USF next month to continue his education. What’s his dream job? Watch @BN9 at 5pm to find out!