Menino de 12 anos 'caça' tubarão raramente visto à superfície do oceano nos EUA

Leia também Portugal pesca tubarão e raia em excesso, alerta organização ambientalista





, que, para além de raro naquelas águas, é de dimenões maiores do que o que geralmente os jovens conseguiam pescar.

Um menino, de 12 anos, pescou um tubarão raramente avistado à superfície do oceano, em Nova Jérsia, nos EUA.De acordo com informação da Fox News, o pai do jovem, Matthew Hagy, estava a tomar o pequeno almoço quando o filho, Connor, lhe disse que o irmão, Cole, tinha pescado "um peixe grande".A criança, relatou o pai, já teria pescado tubarões mas nunca um Carcharhinus plumbeus