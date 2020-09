Menino de 12 anos preso em 'masmorra' morre a pesar 19 quilos. Pai e madrasta detidos

Um casal foi detido após ter mantido um menino de 12 anos preso numa "masmorra" na Pensilvânia, EUA. A criança foi encontrada morta, num estado de desnutrição avançado e a pesar apenas cerca de 19 quilos.

Os irmãos do menino, Maxwell Schollenberger, foram avisados pelo pai e pela companheira para ignorarem o irmão, que durante anos foi mantido numa sala com as persianas fechadas com fita adesiva e as portadas bloqueadas por pregos. Estava coberto de fezes quando foi encontrado pela polícia.

O relatório de investigação revela pormenores macabros como o facto de a cama ter marcas de unhas e de que o menino estava tão fraco quando morreu que nem sequer se conseguia manter de pé.

O pai Scott Schollenberger Jr, de 42 anos, e a noiva Kimberly Maurer, de 35, enfrentam agora acusações de homicídio. O caso foi descoberto após ter sido denunciado por um vizinho. O menino acabou por morrer no dia 26 de maio, sem nunca ter ido à escola.

De acordo com o jornal The Mirror, o casal tinha mais três filhos, que faziam uma vida perfeitamente normal. Havia comida em abundância em casa. A causa da morte de Maxwell foi atribuída a desnutrição e a um traumatismo craniano.