Menino de 12 anos quase fica sem testículos depois de "brincadeira na escola"

Middlesbrough, Inglaterra.

Um menino de 12 anos quase ficou sem testículos na sequência de uma "brincadeira na escola", que envolveu socos nas virilhas, precisando de uma intervenção cirúrgica de emergência, emSegundo avança o jornal britânico Metro, a mãe de Bailey Summers, Emmajayne, de 32 anos, temia o pior enquanto os médicos corriam contra o relógio, no Hospital Universitário James Cook."O meu filho só chorava, gritava e implorava para o ajudar. Foi um pesadelo vê-lo assim, com tantas dores. Foi de partir o coração", disse a mãe da vítima, que sublinhou ter sido um choque até para os próprios médicos."Foi um choque, tudo muito repentino", explicou, já que, de acordo com os profissionais de saúde, as danos teriam de ser tratados em menos de quatro horas, caso contrário teria de se optar pela remoção dos testículos.Depois de algumas horas de sofrimento e uma cirurgia "agonizante", os médicos conseguiram salvar os dois testículos.