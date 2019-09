Menino de 12 anos sonâmbulo morre ao cair de nono andar em Salvador da Bahia

Um menino de 12 anos, que a família diz que sofria de sonambulismo, morreu na manhã desta segunda-feira ao cair de uma janela no nono andar do Hotel Mercury Salvador Boulevard, em Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia. Segundo a polícia, o menino teve morte imediata assim que atingiu o chão, depois de cair de uma altura de quase 30 metros.



A queda ocorreu pouco depois das 07h00. A polícia não encontrou no apartamento qualquer sinal de luta ou violência, considerando assim a queda como acidental. No entanto, a morte vai ser investigada, informou o inspetor José Bezerra.

De acordo uma fonte do hotel, localizado no bairro Caminho das Árvores e que funciona como um condomínio de propriedades privadas, o apartamento onde se encontrava o menino é de familiares do mesmo, que costumava passar ali os fins de semana para brincar na piscina.A família relatou à polícia que a criança tinha frequentes crises de sonambulismo, durante as quais se levantava e caminhava apesar de estar a dormir, mas que nunca se pensou que uma tragédia pudesse acontecer.