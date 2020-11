Um menino de 13 anos, de Missouri, nos EUA, morreu devido à Covid-19, segundo avança a CNN.Peyton Baumgarth é a pessoa mais jovem a morrer de Covid-19 no estado norte-americano de Missouri.O menino foi pela última vez às aulas a 22 de outubro.O tio de Peyton contou à CNN que a mãe do menino também está infetada com coronavírus."Era um jovem maravilhoso, que tinha sempre um sorriso para partilahr", pode ler-se na página GoFundMe criada para ajudar nos custos do funeral do menino e nas despesas médicas.