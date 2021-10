Menino de 13 anos morto a tiro enquanto estava brincava com o iPad no quarto

Um rapaz de 13 anos morreu depois de ter sido baleado enquanto jogava com o iPad no seu quarto, no estado do Alabama, nos Estados Unidos da América.O menino estava sentado no quarto na noite de sexta-feira quando as balas disparadas contra a sua casa perfuraram a janela, atingindo-o na cabeça, avança a CNN."Os pais e a família de um menino de 13 anos tiveram que ficar do outro lado da rua e observar os paramédicos levarem a ambulância para longe depois de perceberem que não havia nada que eles pudessem fazer", disse a polícia.O alerta foi dado por volta das 18h20 (hora local) e os investigadores encontraram muitos cartuchos em frente à casa do menino.De acordo com a CNN, a Unidade de Crimes Violentos da Polícia de Tuscaloosa, no Alabama, refere que o tiroteio não parecer ter sido acidental. "Foi um tiroteio propositado, mas o adolescente provavelmente não era o alvo".A Polícia encontra-se a investigar o caso.