Menino de 13 anos quase morre por tomar viagra em brincadeira

Menor engoliu duas pastilhas misturadas com álcool.

12:10

Um rapaz de 13 anos quase morreu depois de tomar duas pastilhas de viagra misturadas com álcool na Argentina.



O menino estava a brincar com umas amigas que decidiram pregar-lhe uma partida. Ao tomar o medicamento, o menor desmaiou e foi transportado para o hospital em estado grave.



Ao que tudo indica o medicamente foi vendido às jovens sem receita médica e o pai do menino confirmou que uma das jovens confessou o ato: "Foi uma situação muito dificil. Há uma gravaçã do momento em que as raparigas compraram o medicamente. O meu filho foi afetado fisicamente e moralmente. Nem quer voltar à escola", disse.