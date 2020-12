Menino de 2 anos abandonado à porta de centro de doação a poucos dias do Natal

Um menino de apenas dois anos foi abandonado à porta de um centro de doação em Southaven, Mississipi, nos Estados Unidos, a pouco mais de duas semanas do Natal.A criança foi abandonada no local com um saco de roupas e um bilhete. "A mãe não pode cuidar mais dele", podia ler-se na nota deixada com a criança.As imagens de videovigilância do local captaram um homem de máscara e chapéu de cowboy e a criança pela mão.Uma pessoa acabou detida poucas horas depois da criança ter sido abandonada. O menino foi levado para a delegação da polícia local e ficou aos cuidados do serviço de proteção de crianças.