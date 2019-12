Menino de 2 anos morre ao brincar com arma da mãe. Criança achava que era uma pistola de água

Um menino, de dois anos, matou-se ao brincar com uma arma da mãe. Lokhi Bloom, de Colorado Springs, nos EUA, achava que a pistola cor-de-rosa se tratava de uma pistola de água. Quando a colocou na boca, disparou e morreu.

O caso remonta a outubro do ano passado. De acordo com o jornal The Sun, a mãe da criança, Melissa Adamson, era toxicodependente. A mesma publicação avança que o incidente aconteceu numa altura em que a mulher, de 33 anos, estava drogada.

Na altura, a mulher terá dito às autoridades que tinha a arma carregada em casa depois de ter recebido uma "visita ameaçadora" de um traficante de droga.

Ao que tudo indica, no dia da mortede Lokhi, Melissa foi para a garagem da casa onde vivam ligar a uma irmã e deixou a arma dentro de um escritório.

Durante a chamada ouviu um estrondo e quando foi ver o que se passava encontrou o filho já morto.

A mulher foi julgada pelo acontecimento trágico na passada segunda-feira. Melissa foi condenada a 24 anos de prisão por negligência na morte do filho.