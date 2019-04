Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de 3 anos acusava o pai de matar a mãe. Aos 24 anos descobre o corpo e prova crime

Menino dizia que "o papá tinha feito mal à mamã", mas ninguém acreditou.

11:11

Um homem da Flórida, nos Estados Unidos, desenterrou os restos mortais da mãe que estava desaparecida desde 1993. A progenitora desapareceu quando Aaron tinha apenas três anos e, na altura, a criança alegava que o seu pai tinha matado a mãe.



Ninguém acreditou no que o menino dizia, que referia que "o papá tinha feito mal à mãe", até que, já com 24 anos, Aaron descobriu os restos mortais da mãe, Bonnie Haim, quando fazia remodelações à casa, em 2014.



Michael Haim está a ser acusado de ter matado a mulher porque esta tinha planos de o deixar e levar o menino.



O homem foi sempre suspeito para a polícia, mas, na ausência do corpo, os investigadores não conseguiram ter um caso sólido



Haim declarou-se inocente de homicídio em segundo grau.



Fraser disse, em criança, a uma funcionária da creche: "O papá fez mal à mamã", de acordo com a polícia



A criança, atualmente já um homem, foi criado por pais adotivos. Fraser encontrou o crânio de Bonnie Haim quando demoliu uma piscina atrás da sua casa de infância, debaixo do cimento. Testes de ADN confirmaram que os restos mortais eram de Bonnie Haim.