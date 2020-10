Um menino de três anos morreu durante a sua própria festa de aniversário, após ter encontrado a arma de um familiar e ter disparado acidentalmente sobre si próprio. O trágico acidente ocorreu no estado norte-americano do Texas, no passado sábado.

Ao que as autoridades revelam, a arma terá caído do bolso de um parente. Os familiares convidados estavam reunidos noutra divisão da casa a jogar às cartas quando ouviram um tiro e encontraram o menino, já morto.

O caso está sob investigação.