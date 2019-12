Menino de 3 anos morre após ser atirado do quarto andar pelo padrasto

Um aparente surto psicótico de um homem de 38 anos terminou no final da tarde desta terça-feira em duas mortes no bairro do Caxambi, na cidade brasileira do Rio de Janeiro. O homem, identificado pela polícia como Luiz Eduardo Lobo e completamente transtornado, atirou o enteado, um menino de apenas três anos, pela janela, e depois também se atirou.

O bebé, arremessado pela janela do quarto andar, apesar da violência do impacto ao atingir o solo ainda conseguiu sobreviver e foi levado pelos bombeiros ao Hospital Salgado Filho. Mas a gravidade dos múltiplos ferimentos não permitiu que sobrevivesse e morreu pouco depois.

Momentos após ter atirado o menino pela janela, o padrasto suicidou-se, saltando do quarto andar.

Antes de ter atirado o bebé, Luiz Eduardo Lobo tinha atirado pela mesma janela diversos objectos que havia no apartamento, alarmando os vizinhos. Mas nenhum deles imaginou que o descontrole do vizinho pudesse ter um fim tão trágico.