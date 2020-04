Menino de 4 anos morre repentinamente após pedir para ver TV no quarto

David George, de Glashgow, na Escócia, com apenas quatro anos morreu no passado dia 15 de abril depois de pedir para ir ver televisão para o quarto.O menino estava a brincar com os dois irmãos, Kian de 7 anos, e Bonnie, de 5 anos, quando decidiu que queria ir para o quarto ver o seu filme preferido, os Transformers.Segundo o Daily Record, foi o pai que encontrou o menino inconsciente em cima da cama por volta das 16h00 e que ligou para o INEM.Apesar dos esforços dos paramédicos, David não recuperou e o óbito acabou por ser declarado no Hospital Pediátrico de Glasgow.A autópsia revelou que o menino morreu depois de adormecer."Ele fechou os olhos e foi para o céu. Ele não estava com dores e não estava doente. Ele simplesmente morreu sem aviso ou razão", disse a mãe de David, Debbie Park, de 38 anos.