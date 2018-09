Menino de 5 anos fica em perigo de vida após mãe se recusar a andar com ele em roda gigante

Mulher não quis gastar dinheiro num bilhete e deixou o filho ir sozinho.

Um menino de cinco anos viveu momentos de aflição quando ficou pendurado pelo pescoço nas barras de metal de uma roda gigante, num parque de diversões, na China. A criança foi autorizada a andar sozinha no carrossel, depois da mãe não querer gastar dinheiro num bilhete para ela.De acordo com a imprensa internacional, o menino estava a tentar sentar-se no exterior da cabine quando tudo aconteceu. Acabou por ficar preso pelo pescoço, o que evitou que caísse de uma altura de mais de 100 metros e morresse.O momento insólito ocorreu no dia 24 de setembro, quando a criança visitou o parque temático com a mãe, Liu, que preferiu não pagar o bilhete de adulto para acompanhar o filho na roda gigante. Os funcionários do carrossel autorizaram o menino a andar sozinho.Quando a roda gigante atingiu o pico de altura, foram ouvidos vários gritos de testemunhas que viram a criança a sair pela janela da cabine. O momento ficou captado em vídeo , que mostra a criança a espernear em tom de desespero quando fica preso nas barras de metal, sem ninguém que o ajude no momento.Os operadores da diversão esperaram então que a roda continuasse a girar até atingir o solo, para que pudessem então resgatar a criança, que foi logo depois levada para um hospital juntamente com a mãe. Apesar do susto, a criança não sofreu ferimentos graves, apenas um torcicolo.