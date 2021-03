Menino de 6 anos encontra fóssil com 488 milhões de anos no jardim de casa

Um menino de seis anos está nas bocas do Mundo depois de ter encontrado um fóssil com milhões de anos no jardim de sua casa em Walsall, Inglaterra. O menino estava a "procurar minhocas" no momento em que encontrou o fóssil que tem o formato de um chifre.A criança tinha recebido um kit de caça de fósseis no Natal e estava a brincar quando se deparou com o objeto que se estima ter entre 251 a 488 milhões de anos.Através de um grupo no Facebook, o pai de Siddak Singh Jhamat identificou o fóssil como sendo um coral em formato de chifre que pode ter até quase 500 milhões de anos.