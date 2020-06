Menino de 6 anos morre após ser preso em armário durante 16 horas por dia pelos pais

Um menino de apenas 6 anos do Arizona, nos EUA, morreu em março depois de passar 16 horas por dia durante um mês trancado num armário.Os pais admitiram à polícia a autoria do crime e confessaram que mantinham Deshaun e o irmão de 7 anos no armário do apartamento onde viviam durante 16 horas por dia ao longo de um mês.As crianças não eram alimentadas devidamente e autópsia a Deshaun revelou que a causa da morte foi a fome.Os pais e a avó foram acusados de homicídio em primeiro grau, sequestro e abuso de criança.