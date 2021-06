Menino de 7 anos morre após ser atirado ao tapete 27 vezes durante aula de judo

Um menino de sete anos morreu durante uma aula de judo depois de ter sido atirado ao tapete 27 vezes.







Segundo a BBC, o tio terá assistido às aulas para filmar a alegada violência no desporto. A criança, arremessada várias vezes por outro colega, acabou por desmaiar.



De acordo com o canal de televisão britânico, o menino sofreu uma hemorragia cerebral grave após uma aula. Foi colocado em coma e ligado às máquinas. 70 dias após o internamento, os pais concordaram em desligar o suporte básico de vida depois do menino ter apresentado baixos níveis de frequência cardíaca e pressão arterial.



O treinador foi acusado de agressão física, segundo avançou a imprensa local, depois de ter sido descoberto que não apresentava licença para treinar.