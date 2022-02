Equipas de resgate tentavam salvar esta quarta-feira uma criança de nove anos que caiu a um poço na terça-feira, na vila de Shokak, a cerca de 120 km de Kandahar, no sul do Afeganistão. O drama deste menino ocorre duas semanas depois de um caso semelhante em Marrocos. Rayan, de cinco anos, acabou por não sobreviver às quatro noites que passou no fundo do poço.