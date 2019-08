Menino de cinco anos com condição genética rara desfila na semana da moda infantil

Um menino brasileiro de cinco anos, com uma condição genética que afeta a produção de melanina na pele, é um grande sucesso nas redes sociais e foi convidado a participar na semana da moda infantil europeia.Segundo avança o site G1 da Globo, Samuel Purificação herdou a condição genética da família materna, uma vez que a mãe também padece da mesma condição - uma espécie de mancha triangular na testa."A negatividade existe, mas eu vi que era muito mais do que isso. Queria viver e ser feliz e foi isso que eu fiz, fui buscar a minha felicidade. Independentemente da cor da minha pele, porque outras pessoas que não têm piebaldismo, até mesmo por serem negras, sofrem racismo. Tinha de viver e estou aqui hoje com o meu filho e a minha família", disse a mãe do menino ao site brasileiro.Samuel tornou-se muito popular nas redes sociais depois de o seu tio, que trabalha numa revista, fazer uma reportagem sobre ele. Uma agência de modelos viu a reportagem e o sucesso foi imediato."Depois dessa reportagem, viram fotos de Samuel e pediram-lhe para fazer divulgação de um material sobre piebaldismo. E assim foi. Fizemos a divulgação e não imaginávamos que ia ser tão repentino. Está tudo a correr bem e eu estou super feliz por isso. Ele adorou e diz que adora fazer pose e que quer fazer isso até ao resto dos dias dele", explicou a mãe.