Menino de cinco anos é o único sobrevivente da queda de teleférico no norte de Itália

fraturas no crânio, tórax, abdómen e perna e mantém-se em estado crítico no hospital de Torino.





Deixem-me em paz, estou com medo

".

Uma criança de cinco anos é a única sobrevivente da queda de um teleférico perto da montanha Mottarone, no norte de Itália. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, o meninoNa chegada à unidade hospitalar, o menino mostrou-se assustado tendo apenas proferido: "A criança não queria que os médicos e enfermeiras lhe tocassem nem pediu pelos pais. Não trazia consigo documentos para que fosse identificado e a idade divulgada é apenas uma estimativa dos profissionais de saúde.Até ao momento, segundo relata o jornal italiano, nenhum familiar do menino contactou o hospital.O menor foi sedada para estabilizar e está a responder ao tratamento.Morreram 14 pessoas, incluindo uma criança de nove anos, na tragédia. O acidente terá sido causado pela falha numa corda de suporte da estrutura.