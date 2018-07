Menino de cinco anos escreve o próprio obituário com a ajuda dos pais

Garrett Matthias perdeu a vida a 6 de julho depois de uma batalha com um cancro raro.

Como desejo para quando crescesse, o menino partilhou que queria ser lutador de boxe profissional.



"Vemo-nos mais tarde, otários", escreveu como despedida.

O obituário escrito por Garrett Matthias com a ajuda dos pais está a emocionar pessoas um pouco por todo o mundo. O menino norte-americano, de cinco anos, perdeu a vida a 6 de julho depois de uma batalha com um cancro raro.Antes de partir, Garrett quis deixar uma carta para todos onde enumerava as suas pessoas, cores e superheróis favoritos, bem como as atividades preferidas para passar o tempo.Adoro "brincar com a minha irmã, o meu coelho azul, Legos, os meus amigos e o Batman", listou no obituário colocado online.Quanto a coisas que odiava, a criança não tinha dúvidas: "Este estúpido cancro [...] e agulhas".