Menino de cinco anos fica preso em plataforma de metal no quarto andar de um prédio

Quando o incidente aconteceu a criança e a irmã estavam sozinhos em casa.

15:05

Um menino, de cinco anos, ficou preso numa pequena plataforma de metal junto à varanda da habitação onde vive, em Ningbo, no leste da China. Ao tentar ir buscar o sapato que tinha deixado cair para o toldo do apartamento, a criança ficou em cima da barra de metal com sete centímetros no quarto andar.



Segundo o jornal Mirror, foi a irmã, de oito anos, que tentou ajudar o menino que não conseguia voltar para dentro de casa. A menor teve sempre de mão dada com o irmão até a equipa de emergência chegar ao local.



Ao que o jornal avança, os pais deixaram as duas crianças sozinhas em casa com a porta trancada, o que dificultou o trabalho dos bombeiros.



Após o incidente, um grande aglomerado de vizinhos da zona habitacional juntou-se perto do bloco de apartamentos para tentar ajudar a criança. Os locais estenderam lençóis e cobertores no chão para o caso do menino cair da plataforma metálica.



Com as autoridades já no local, os bombeiros abriram a porta do apartamento e puxaram o menino para dentro de casa. Poucos minutos depois do incidente, os pais chegaram ao local.



O menino encontra-se fora de perigo, sem qualquer tipo de ferimentos. No entanto, há informações de que os pais tenham sido multados por terem deixado os menores sem supervisão de um adulto.