Menino de cinco anos liga para número de emergência e pede menu do McDonald´s

Um menino de cinco ligou para a polícia de Phoenix, no Arizona, a encomendar o menu Happy Meal, da cadeia de fast food McDonald´s. A chamada foi feita através do número de emergência 911, o equivalente ao 112.Um agente da polícia decidiu ir ter com a criança para lhe entregar a comida e aproveitou para lhe dar alguns conselhos sobre como usar o número de emergência da forma correta.O pai do menino, Randy Skabelund, explicou posteriormente às autoridades que Charlie teria mexido no seu telemóvel, sem consentimento.Randolph Valdez, o agente que foi levar a comida ao menino, aproveitou para ver se estava tudo bem com ele e ainda tiraram algumas fotografias.