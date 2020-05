Menino de cinco anos mata irmão de 12 com um tiro no peito

Um menino de 12 anos foi morto a tiro pelo próprio irmão, de cinco, que encontrou uma arma abandonado no meio de uns arbustos e achou que se tratava de um "brinquedo". A tragédia aconteceu em Griffin, no estado norte-americano da Geórgia.De acordo com o comunicado da polícia local, as duas crianças estavam a brincar na rua com uma outra irmã de sete anos durante a tarde de sábado quando o pior aconteceu.Acredita-se que a arma tivesse sido descartada por um grupo de suspeitos durante uma perseguição policial, que também abandonaram droga no local.O menino disse à polícia que achava que a arma era um brinquedo quando a encontrou e atirou sobre o peito do irmão. As autoridades procuram agora quem é o responsável pelo descarte da arma.