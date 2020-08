Menino de cinco anos morto a tiro pelo vizinho enquanto andava de bicicleta

Cannon Hinnant, um menina de apenas cinco anos, foi morto a tiro enquanto andava de bicicleta perto de sua casa em Wilson, no estado norte-americano de Carolina do Norte. O homicida foi identificado como Darrius Sessoms, um homem de 25 anos que seria vizinho do pai da criança.O suspeito foi já acusado de homicídio, mas desconhecem-se as motivações do crime que está a causar consternação naquele estado dos EUA. O menino estava na rua a brincar com as duas irmãs quando foi brutalmente assassinado com um tiro na caça.Austin Hinnant, o pai da criança afirma não entender as motivações do vizinho pois conhecia-o há oito anos e chegou a recebê-lo para jantar em sua casa. Garante ainda que nunca houve desavenças com Darrius e nada fazia prever o desfecho deste domingo, dia em que ocorreu o homicídio.O homicida está em prisão preventiva e será ouvido em tribunal a 25 de agosto.