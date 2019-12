Menino de cinco anos que desapareceu no dia de Natal foi encontrado morto numa lagoa

Beau Belson, de cinco anos, estava a brincar ao ar livre com alguns familiares quando desapareceu em Six Lakes, Michigan, no dia de Natal. O menino era autista mas conseguia comunicar e foi encontrado morto numa lagoa na passada quinta-feira, 27 de dezembro.

O menino estava na casa da avó em Six Lakes, Michigan, Estados Unidos da América, e assim que foi dado o desaparecimento centenas de pessoas juntaram-se para o procurar.

A polícia anunciou que os restos do menino tinham sido encontrados sob o gelo da lagoa. Os polícias que investigaram a morte supõem que o menino caiu à água e afogou-se. Na altura, a temperatura local era de -1º.

5 yr old Beau Belson was found in pond next to grandma’s house by an MSP diver certified in ice searches. He’d been playing in the yard on Christmas Day when he disappeared pic.twitter.com/tKkjvUsStp