Menino de cinco anos recebe braços prostético e abraça pela primeira vez o irmão

Jacob, de cinco anos, nasceu oito semanas antes do tempo e sem grande parte do braço esquerdo. Os pais, Gemma Turner e Chris Scrimshaw, angariaram cerca de 16 mil libras, mais de 18 mil euros, para lhe poder dar um braço prostético personalizado para ele.



O resultado foi emocionante. Jacob abraçou pela primeira vez o irmão mais novo e sorriu de orelha a orelha com o novo membro personalizado para si.



O membro artificial foi desenhado por Ben Ryan, um ex-professor de psicologia que se demitiu para se dedicar às próteses, depois do próprio filho ter sido amputado com apenas 10 dias de vida, relata a BBC. Ben criou a sua própria empresa de próteses adaptadas, a que deu o nome Ambionics, há dois anos e meio.





A família de Jacob ambicionava uma prótese com um cotovelo que pudesse ficar em várias posições, um mecanismo que lhe permitisse apertar a mão e um forma de para trocar a mão por outras ferramentas.

Dito e feito. Ben Ryan criou uma prótese que excedeu as expectativas da famíla com uma prótese verde inspirada nos super-heróis.