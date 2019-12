Luiz Fernando Teixeira de Santana, um menino de dez anos, morreu na tarde do dia de Natal na cidade brasileira de São Paulo depois de ser atacado por seis cães ferozes.O menino tinha pulado um muro para recuperar o papagaio com que brincava perto de casa e caíra num grande terreno abandonado, pertencente a uma empresa de autocarros inativa, quando foi cercado e atacado pelos animais, entre eles um pit bull e um rottweiler.Vizinhos e populares que passavam pelo local, uma praça na avenida Cupecê, na zona sul da cidade, empoleiraram-se no muro e começaram a atirar pedras, pedaços de madeira e outros objetos aos animais, tentando afastá-los da criança, mas em vão.Rapazes que também pularam o muro e tentaram salvar Luiz Fernando foram forçados a recuar, dada a ferocidade dos cães e um deles chegou mesmo a ser ferido e teve de receber tratamento hospitalar.Quando a polícia chegou, atirou para o ar para assustar os cães, mas, já quando assistiam a criança, os animais voltaram a atacar e os agentes tiveram que abater dois animais e ferir um terceiro.Médicos da própria polícia foram enviados ao local num helicóptero e tentaram reanimar a criança durante 30 minutos,sem sucesso. A mãe entrou em choque ao saber da morte do filho.