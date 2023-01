Menino de dez anos preso em buraco com 35 metros de profundidade no Vietname

Um menino de dez anos está preso num buraco de um pilar, numa zona em construção, no Vietname, desde a véspera da passagem de ano. Os socorristas continuam os trabalhos para tentar resgatar a criança.A criança, Ly Hao Nam, caiu, aparentemente, enquanto procurava sucata, num buraco de um pilar aberto, no âmbito das obras de uma nova ponte no sul do país. Ly foi ouvido a pedir socorro pouco depois de ter caído ao buraco, na manhã deste sábado, mas os socorristas perderam contacto com o menino, que deixou de responder esta segunda-feira. A equipa fez descer uma câmara, para tentar localizar Ly, que se encontra a 35 metros de profundidade, mas até ao momento não foi possível determinar a posição exata da criança."Estamos a fazer tudo o que é possível. Ainda não podemos dizer em que condição se encontra o menino", disse um dos socorristas à gência francesa de notícias AFP.A equipa de resgate está a bombear oxigénio para o buraco e a profurar e amolecer o solo em volta do pilar, para tentar salvar a criança