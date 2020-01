Menino de dois anos com doença rara gesticula pela primeira vez 'amo-te' e emociona a mãe

O menino sofre de Síndrome de Treacher Collins, uma doença relacionada com o desenvolvimento craniofacial dos recém-nascidos. Esta é uma doença rara que atinge uma em cada 50 mil crianças.



A doença baseia-se nas deformidades faciais do feto que afetam as orelhas, olhos, estrutra óssea e pescoço dos bebés. Esta pode gerar complicações a nível respiratório, visual e auditivo.



PJ, um menino de dois anos que sofre de uma doença rara, gesticulou 'amo-te' pela primeira vez, através de línguagem gestual, à mãe. O momento foi captado em vídeo enquanto os dois estavam no supermercado em Los Angeles, California, EUA.Durante uma visita ao supermercado local, PJ, que se encontrava sentado no carro de compras, gesticulou para a mãe a palavra 'mamã'. Após se aperceber da chamada de atenção do filhou, Crystal, mãe de PJ, iniciou uma gravação onde é possível ver o menino a gesticular pela primeira vez "amo-te".PJ já foi submetido a cinco cirurgias para poder comer, respirar e ter um crescimento normal. De acordo com a mãe de PJ, este começou a ter aulas de línguagem gestual muito cedo de forma a que a comunicação entre a criança e os pais fosse possível.Atualmente o vocabulário de PJ inclui 250 palavras a nível verbal e gestual.