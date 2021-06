Menino de dois anos desaparece durante dias em Itália

O menino italiano de 21 meses desaparecido desde segunda-feira foi encontrado na manhã desta quarta-feira, está bem de saúde e foi esta quinta-feira devolvido aos pais, informaram as autoridades de Florença. Mas o caso está sob investigação, havendo questões por esclarecer.





O alerta foi dado por um jornalista do Corriere della Sera que cobria o caso. Giuseppe Di Tommaso ouviu gemidos vindos de uma ravina e chamou a polícia.Os pais dizem tê-lo deitado às 19 horas e, depois de notar a sua ausência, pela meia-noite, procuraram-no em vão, dando o alerta somente às 9h do dia seguinte. Ora, seguramente Nicola não foi para a cama com as sandálias e custa a crer que as tivesse calçado sozinho.