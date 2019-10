Menino de dois anos morre ao ficar preso dentro de poço durante três dias

Um menino de dois anos foi encontrado morto depois de ter ficado preso dentro de um poço durante três dias em Tamil Nadu, no sul da Índia. A queda deu-se enquanto a criança brincava durante a tarde desta sexta-feira.

Durante as tentativas de resgate, as equipas de socorro enviaram oxigénio para o local onde o menor se encontrava. Os bombeiros e socorristas utilizaram também máquinas de perfuração. No entanto, foram obrigados a trabalhar com precaução redobrada devido às condições meteorológicas e do solo.





Inicialmente, Sujith Wilson encontrava-se preso a cerca de 10 metros de profundidade, mas com as perfurações acabou por deslizar e ficar a cerca de 27 metros.

O corpo foi retirado com o recurso a um equipamento especializado e uma equipa de médicos que demorou cerca de 45 minutos para confirmar a sua morte, relata o jornal BBC.

Uma vez retirado, foi enviado para um hospital para autópsia e depois entregue aos pais para que procedessem ao funeral. A cerimónia fúnebre realizou-se durante a manhã desta terça-feira no crematório da aldeia Fathima Puthur e reuniu centenas de pessoas, segundo o The New Indian Express.

A atenção pública do caso centrou-se nas leis, tendo várias pessoas defendido que é da responsabilidade das autoridades garantir que os poços não sejam deixados abertos e que o governo deveria ter protocolos mais eficazes para esse tipo de operações de resgate. Houve, inclusive, pedidos de multa para quem deixar poços abandonados abertos.