Menino de dois anos perdido há três dias na floresta encontrado com vida

Voluntário de 78 anos encontrou a criança.

16:54

Um menino de apenas dois, que estava desaparecido desde domingo, foi encontrado esta quarta-feira com vida no meio de uma floresta em Suo-Oshima, no Japão.



Yoshiki Fujimoto foi encontrado por um voluntário, de 78 anos, que participava nas buscas. A criança estava com alguns arranhões, com fome, desidratado e descalço.



Segundo a imprensa japonesa, a criança enfrentou temperaturas de 34 graus e um tempo muito seco. Foram mobilizados 160 polícias, drones, cães e helicópteros para encontrar Yoshiki.



A mãe do menino, de 37 anos, agradeceu por não terem desistido de encontrar o filho e diz que ele "é muito forte".