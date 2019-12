Menino de nove anos chora de emoção no último tratamento de quimioterapia

vídeo emocionante da criança a chorar na mesa da sala de jantar, pouco antes de tomar a última dose de medicação.





Steven Cotter, de apenas nove anos, venceu uma batalha de três anos contra o cancro. O menino chorou de emoção na sua dose final de quimioterapia - via oral - após três anos de tratamentos e medicação.Steven foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda de alto risco em agosto de 2016, na altura tinha apenas seis anos. Desde então, seguiram vários tratamentos e consultas médicas até este sábado-Ashley Cotter, de 28 anos, partilhou umNas imagens, os comprimidos de Steven estão ordenados em fila na mesa enquanto ele se senta na mesa e pousa a cabeça sobre a mão. Os olhos de Steven enchem-se de lágrimas no momento em que se apercebe que está finalmente livre daqueles tratamentos.O irmão mais novo do menino surge e anima Steven enquanto o pai se aproxima e o abraça.