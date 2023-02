Menino de nove anos encontrado com vida nos escombros na Turquia. Estava deitado nos braços da mãe

Um menino foi encontrado com vida, deitado nos braços da mãe, por uma equipa de resgate nos escombros na Turquia.A equipa de resgate acreditava que estava a falar com Leyla, a mãe do menino, de acordo com a Sky News."Estávamos à procura de uma mulher, sabemos que há uma mulher e uma criança lá dentro e quando nos aproximámos, tornou-se evidente que estávamos a falar com a criança", disse o paramédico de resgate e salvamento, Jonathan Rousso.Depois de muito esforço ao longo da noite, os membros da equipa conseguiram chegar ao rapaz que lhes disse que se chamava Ridvan e tinha nove anos.Na superfície, os voluntários pediram silêncio com medo de alarmarem a criança e Ridvan foi retirado de um buraco de betão.Após cinco dias nos escombros, nos braços da mãe, Ridvan estava desidratado e tinha parte do corpo esmagado. O menino foi transportado, de imediato, para o hospital.A mãe de Ridvan não sobreviveu. As equipas não conseguiram resgatá-la a tempo.