Menino de nove anos morre ao ser atingido por relâmpago durante treino de futebol. Padrasto assistiu a tudo

Um menino de nove anos morreu ao ser atingido por um raio, durante um treino de futebol, em Blackpool, Inglaterra. O padastro assistiu a tudo.O homem, Daniel Begg, testemunhou o momento em que Jordan foi atingido. "Foi uma situação extremamente rara, embora o tempo tenha mudado muito rapidamente", afirmou, citado pela Sky News.A criança estava a jogar ao ar livre, quando o sol deu lugar a uma tempestade.O inquérito revelou que Begg estava a assistir ao treino no interior do carro quando um raio atingiu o menino pouco antes das 17h00 do passado dia 11 de maio.O treinador, Daniel Stenton, afirmou em depoimento que decidiu encerrar o treino antes do início da trovoada, mas não evitou o pior. "De repente, senti algo. Não consigo explicar", contou. Afirma que estava a arrumar o material quando viu Jordan caído e Daniel Begg a correr na sua direção.O paramédico Sharon Riley-Clarke também foi ouvido e revelou que o menino já não estava a respirar quando se aproximou da vítima, dois minutos após a chamada de emergência.O óbito seria declarado pelas 17h55 para o hospital para onde foi encaminhado. A autópsia revelou que a morte fora causada por uma paragem cardíaca.