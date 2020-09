Menino de nove anos trancado em armário e "torturado de forma horrível" pela mãe

Uma mulher norte-americana foi detida e é suspeita do homicídio do próprio filho, um menino de apenas nove anos. Emrik Osuna foi encontrado sem vida no apartamento da família em Meridian, no estado norte-americano do Idaho. O corpo apresentava sinais de violência extrema. O menino tinha sido torturado e espancado e, segundo as autoridades, estava malnutrido.

A polícia conta que encontrou um cenário de horror, com a criança coberta de nódoas negras e vómito. Os procuradores locais adiantam que a mãe, Monique Osuna, de 27 anos, foi detida e está acusada de maus-tratos infantis, tortura e homicídio por negligência. Segundo relatam os meios de comunicação social, a crança só era alimentada com arroz e água.

"Para além dos abusos e violência física, a arguida admitiu torturar o filho trancando-o num pequeno armário durante a noite, recusando dar-lhe comida e também aplicando castigos quando estava fora a trabalhar", explicou a procuradora Tamara Kelly.

O menino ainda foi levado de urgência para o hospital, mas acabou por morrer devido à extensão e gravidade dos ferimentos. Segundo as autoridades, a mãe admitiu que espancava o filho com uma frigideira e a trela de um cão.

A mãe e o pai do menor trocaram mensagens após a criança perder a consciência, que vão ser usadas como prova. Esperaram mais de quatro horas até chamarem os serviços de emergência. O pai também é cúmplice dos crimes e encontra-se, tal como a companheira, em prisão preventiva.