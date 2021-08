Menino de oito anos acusado de blasfémia após urinar em biblioteca de escola islâmica

Um rapaz hindu de oito anos foi acusado de blasfémia por ter urinado publicamente na biblioteca de uma escola islâmica no Paquistão, no mês passado. A família está escondida e muitos moradores da comunidade hindu fugiram da zona com medo de retaliações.

O menino está sob protecção policial depois de ter sido preso durante uma semana. O tribunal decidiu libertar o rapaz sob fiança, na semana passada. A sua libertação provocou protestos da parte de um grupo de muçulmanos, que atacou e vandalizou um templo hindu. A comunidade islâmica paquistanesa representa mais de 95% da população do país. A polícia está a procurar os culpados dos ataques, mas ainda não foi feita nenhuma detenção.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, um membro da família disse que o rapaz ainda não percebeu qual foi o crime que cometeu e o porquê de ter estado preso uma semana.

"Toda a comunidade está assustada e temos medo de reações. Não queremos voltar a esta área. Não vemos nenhuma ação concreta e significativa a ser tomada contra os culpados ou para proteger as minorias que vivem aqui", afirmou o familiar do rapaz.

As acusações de blasfémia contra a criança de oito anos não têm precedentes. É a primeira vez que alguém tão jovem é acusado deste crime no Paquistão. O rapaz pode vir a enfrentar pena de morte.

Nas últimas duas décadas, a lei que regula o que é considerado blasfémia foi tornada mais rígida. No passado, as leis que dizem respeito a este crime foram usadas desproporcionalmente contra minorias religiosas, nomeadamente contra os hindus. Até agora, nenhuma execução por blasfémia ocorreu no país desde que a pena de morte foi introduzida para o crime, em 1986. No entanto, é frequente os suspeitos serem atacados e às vezes mortos.

"O ataque ao templo e as acusações de blasfémia contra o menor de oito anos chocaram-me. Mais de 100 casas da comunidade hindu ficaram vazias devido ao medo de um ataque", afirmou Ramesh Kumar, legislador e chefe do Conselho Hindu do Paquistão.

Para Kapil Dev, ativista de Direitos Humanos, as leis contra a blasfémia que recaem sobre as minorias étnicas são desproporcionadas. "Exijo que as acusações contra o menino sejam retiradas imediatamente e exorto o governo a fornecer segurança para a família e aqueles que foram forçados a fugir", acrescentou.

Segundo a Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional, no final de 2020 havia n o Paquistão 80 condenados no corredor da morte ou condenados a prisão perpétua pelo crime de blasfémia.