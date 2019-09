Menino de oito anos atira-se do nono andar após anos de maus-tratos pelos pais

Um menino de oito anos, de nacionalidade ucraniana, atirou-se da janela do apartamento onde vivia, no nono andar, depois de ter sobrevivido, durante anos, a abusos por parte dos pais, em Enerhodar, no sul da Ucrânia.Segundo avança o Daily Mail, a criança, que se chamará Anton, morreu depois de chegar a casa vindo da escola.De acordo com testemunhos dos vizinhos, foram ouvidos gritos dos pais de Anton por ter rasgado as suas roupas. Depois, agrediram o menino e, logo de seguida,a criança atirou-se da janela."Olhei pela janela lá para fora e vi o menino deitado lá em baixo. Liguei para o 112 e para a polícia", disse um dos vizinhos, segundo o Daily Mail.O óbito foi declarado no local, ao cair de cabeça e morrer com o impacto.As autoridades iniciaram uma investigação criminal contra os pais por não cumprirem os seus deveres parentais.