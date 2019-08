Menino de oito anos consola colega autista no primeiro dia de escola e comove Internet

Estou tão orgulhosa do meu filho. Ele viu um menino encolhido num canto a chorar e foi consolá-lo. Agarrou-lhe a mão e entrou com ele dentro da escola! É uma honra criar uma criança tão amorosa e solidária! É um menino com um grande coração. O primeiro dia de escola correu bem

A imagem de um menino de oito anos a consolar o colega autista, aterrorizado o regresso às aulas, no estado norte-americano do Kansas, está a comover a Internet.Christian Moore foi fotografado de mãos dadas com o colega de turma, Connor Crites, que de acordo com a imprensa local, estava a ter um dia difícil no seu primeiro dia de aulas, no passado dia 14 de agosto."Ele foi muito gentil comigo. Eu comecei a chorar e ele ajudou-me. Eu fiquei feliz...ele veio ter comigo e segurou a minha mão", disse o pequeno Connor, que sofre de autismo.Courtney Moore, a mãe do pequeno Christian, contou emocionada como o filho ajudou o amigo e como os dois criaram um "vínculo inseparável" desde então.", contou a mãe orgulhosa através das redes sociais.April Crites, a mãe da criança autista deixou o seu voto de agradecimento pela atitude generosa do colega do filho. "Preocupa-me todos os dias que ele seja intimidado por ser diferente e o seu filho simplesmente aqueceu o meu coração. Se houvesse mais crianças como ele, eu não me preocuparia com estas coisas", escreveu.A publicação original no Facebook já foi compartilhada mais de 20 mil vezes e motivou os familiares das duas crianças a criar o grupo Christian & Connor Bridging the Gap, com o objetivo de tomar uma posição contra o bullying, a violência e o racismo.