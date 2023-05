Menino de oito anos sobrevive na floresta a comer neve durante dois dias

Um menino de oito anos, que estava perdido numa zona de bosque no estado norte-americano do Michigan, sobreviveu durante dois dias a comer neve. Nante Niemi desapareceu, este sábado, enquanto acampava com a família no parque Porcupine Moutains Wildrness, avança a BBC News. Terá ficado desorientado depois de ter ido à procura de lenha.Nas operações de resgate da criança estiveram envolvidas mais de 150 pessoas. O rapaz acabou por ser encontrado, esta segunda-feira, debaixo de um tronco, a cerca de três quilómetros do local de acampamento. O menino usou aquele esconderijo para se abrigar do frio e de potenciais predadores."Ele enfrentou as tempestades ao abrigar-se debaixo de um tronco, onde acabou por ser encontrado", afirmou a polícia em comunicado, citado pela BBC News.O menino contou à polícia que para sobreviver teve que comer gelo e cobrir-se com ramos e folhas para se aquecer.De acordo com a imprensa norte-americana, a criança encontra-se bem de saúde e já está com os pais.