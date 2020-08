Menino de quatro anos abusado sexualmente e agredido até à morte pelo pai após sujar as calças

Jose Maria Cuatro Jr, de 28 anos, pai de Noah Cuatro, perdeu a paciência com a criança e terá questionado se o menino era seu filho biológico.

Um menino de quatro anos foi alegadamente abusado sexualmente e agredido até à morte pelo pai, após ter sujado acidentalmente as calças, avança o The Mirror.O homem e a mãe do menino,O pai também nega ter abusado sexualmente o filho, mas de acordo com um relatório da polícia ambos os pais torturaram o menino ao longo de quatro meses antes da morte.Um dia antes de perder a vida, o menino de quatro anos sujou as calças, o que enfureceu o pai, que lhe bateu, sofucou e, alegadamente, abusou sexualmente dele.Os pais levaram a criança ao hospital e afirmaram que quase se tinha afogado numa piscina.Noah morreu no dia seguinte e os médicos não encontraram indícios de afogamento, mas sim de hematomas que indicavam abuso físico e sexual.A autópsia revelava vários ferimentos, incluindo nas costelas, nódoas negras, hematomas internos e uma laceração no fígado.