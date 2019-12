Menino de quatro anos com pneumonia forçado a dormir em chão de hospital por falta de camas

Secretário de Estado Sombra de Saúde,

Um menino de apenas quatro anos foi esta semana forçado a dormir num chão frio de um hospital em Leeds, no Reino Unido, enquanto era tratado a uma pneumonia, devido à falta de camas naquela unidade hospitalar.Foi a mãe que se viu obrigada a tapar o pequeno Jack com vários casacos e mantas para o deixar mais confortável e quente. Isto, depois de várias horas deitado no chão a receber soro, avança o jornal britânico Mirror.O menino apresentou sinais de estar muito doente durante cerca de seis dias e a mãe acabou por levar a criança ao hospital depois de apresentar vários sintomas como vómitos, diarreia, febre e tosse.Numa primeira fase, os médicos disseram que se tratava de uma virose. No entanto, a mãe teve de voltar ao hospital com a criança visto que Jack não melhorou e acabou por se recusar a comer.O menino ainda esteve numa cama, mas a chegada de outro paciente deixou, literalmente, o pequeno Jack no chão do hospital a receber soro e oxigénio. "Ele precisava de dormir. Acabou por adormecer num monte de casacos", disse a mãe ao jornal Mirror.O político britânico eJonathan Ashworth, já pediu ao primeiro-ministro que emita um pedido de desculpas à família de Jack. O cenário de desespero a que o jovem foi sujeito já abriu um escândalo político e há quem atire as culpas para os cortes dos conservadores no sistema de saúde.A mãe de Jack, Sarah, revelou que vai votar pela primeira vez no Partido Trabalhista já nas eleições desta próxima quinta-feira.