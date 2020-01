Menino de quatro anos morre acidentalmente enquanto brincava com o pai

Um menino de quatro anos, Tripp Shaw, morreu acidentalmente enquanto brincava ao wrestling - uma forma de luta - com o pai, segundo avançou a polícia. O homem tinha uma arma no bolso de trás das calças que acabou por cair e disparar acidentalmente enquanto brincavam na cama.

Tripp sofreu vários ferimentos na cabeça depois de a pistola semi-automática do pai disparar, em Bloomington, Indiana, nos Estados Unidos da América.

O pai, Tyler Shaw, de 36 anos, também foi atingido pela mesma bala durante o incidente que aconteceu no dia 19 de janeiro mas ao que tudo indica vai recuperar. De acordo com o oficial da polícia de Monroe, apenas uma bala foi disparada e tanto o pai como o filho foram atingidos na cabeça.

O menino foi levado de helicóptero para o hospital Riley em Indianápolis, onde acabou por morrer na quinta-feira, 23 de janeiro.

A morte de Tripp foi confirmada numa página de GoFundMe para angariar dinheiro para a família.

Também a tia do menino, Nikki Hughes, revelou nas redes sociais que o sobrinho tinha morrido: "É com o coração muito pesado que partilho que morreu o meu sobrinho precioso, Tripp. Depois de um trágico acidente, ele partiu esta manhã para estar com Jesus".

O oficial da polícia disse numa declaração que o caso continua sob investigação e que estão a determinar a causa do disparo.

De acordo com o Conselho Nacional de Segurança, em 2017 houve mais de 480 mortes relacionadas com disparos "acidentais" nos Estados Unidos da América.