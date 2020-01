Menino de seis anos angaria mais de 17 mil euros para salvar animais na Austrália

O pequeno Owen Colley, de seis anos, já conseguiu angariar mais de 17 mil euros (20 mil dólares) para ajudar os animais vítimas dos incêndios na Austrália, através da venda de pequenos coalas feitos de argila.O menino, residente no estado norte-americano de Massachusetts, ficou profundamente triste quando descobriu que o fogo já havia matado centenas de animais. Naquele dia, desenhou um canguru, um coala e um dingo à chuva, dizendo que aquele era o seu maior desejo - que os incêndios na Austrália terminassem.A história foi relatada com o orgulho pela mãe de Owen à CNN. "Foi a primeira vez que o meu filho fez um pedido que não fosse diretamente para ele...perguntei se ele queria ajudar os animais e ele disse que sim. Começámos a criar pequenas esculturas de coalas feitas de argila e a oferecê-las a amigos e familiares em troca de uma doação", conta Caitlin Colley.Os fundos angariados têm como destino o centro de resgate animal Wildlife Rescue South Coast, em Nova Gales do Sul (uma das regiões mais afetadas pelos incêndios). Até ao momento, Owen já fez cerca de 55 coalas de argila.Na passada terça-feira, o menino contabilizou 17 mil euros em apenas uma semana, após a campanha ter sido anunciada na Internet.As doações solidárias têm chegado à conta de Owen de todos os estados norte-americanos. Quando todos os coalas estiverem prontos, os pais de Owen responsabilizar-se-ão pelos custos de envio dos mesmos para os benfeitores que decidiram apoiar a causa.Embora a sua grande motivação seja ajudar a salvar animais, o pequeno Owen tem uma ligação familiar à Austrália. O seu pai, Simon, creceu nos subúrbios de Sydney, eo próprio menino chegou a viver lá nos seus primeiros meses de vida.Owen sempre gostou de fazer esculturas de argila: daí ter surgido a ideia de criar pequenos coalas com esse material. Juntamente com a mãe, elaboraram um esboço do animal e criaram o design para as pequenas figuras em barro.Cada boneco demora entre três a quatro miunutos a ser modelado, e a parte preferida do menino é a cabeça. Depois, as figuras vão ao forno durante cerca de 15 minutos e voilá...ficam prontos!As doações solidárias têm chegado à conta de Owen de todos os estados norte-americanos. Quando todos os coalas estiverem prontos, os pais de Owen responsabilizar-se-ão pelos custos de envio dos mesmos para os benfeitores que decidiram apoiar a causa.