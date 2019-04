Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de seis anos baleado por tiro disparado contra a porta da sua casa

Criança sofreu ferimentos nas costas e na mão. Aguarda cirurgia no hospital.

14:20

Uma criança de seis anos ficou ferida e teve de ser hospitalizada este sábado depois de um quatro homens terem disparado tiros com uma arma de fogo contra a casa da sua família, em Wolverhampton, Inglaterra.



O pai do menino, Abdurahaman Tukaalesharif, de 48 anos, explicou que o filho estava a brincar com o irmão, de 14 anos, quando quatro homens estavam a perseguir um homem com uma espingarda.



Assustado, o rapaz de 14 anos disse ao menino de 6 anos para correr para casa. No percurso acabou por sofrer ferimentos nas costas e na mão depois de o grupo ter disparado contra a porta.



Tukaalesharif disse que a criança "levou um tiro no braço e nas costas, acho que ele se virou para correr e foi assim que se magoou".



O menino está no hospital e tem de ser operado a fim de lhe serem removidas as balas que o atingiram.



"Acho que eles confundiram os meus filhos com outra pessoa", referiu o pai dos dois rapazes acrescentando o quão assustadas estão as crianças depois do incidente.



Além de terem atingido a criança, as balas danificaram a porta principal da casa onde mora a família.



Um jovem de 17 anos e um homem de 24 foram detidos. São ambos suspeitos da ocorrência depois de nesta sexta-feira terem sido disparados tiros na casa deles.



Os suspeitos estão sob custódia policial.



O menino de seis anos está fora de perigo de vida. A criança está no hospital e encontra-se estável.



Segundo declarações dadas pelo inspetor da polícia de West Midlands, Rod Rose, "ainda não é claro o motivo deste ataque". "Estamos a trabalhar para perceber o que aconteceu", informou.